La parrocchia di Lesmo eredita 20mila euro da don Francesco Mambretti

Un regalo a sorpresa per la parrocchia Santa Maria Assunta di Lesmo e Camparada sotto l’albero di Natale. L’ex parroco don Francesco Mambretti deceduto nel maggio del 2020 a 95 anni, ha destinato ben 20mila euro alla chiesa lesmese, secondo le sue stesse volontà espresse nel proprio testamento.

La parrocchia di Lesmo eredita e il grazie di don Mauro

Don Francesco Mambretti

Ad annunciarlo proprio durante le celebrazioni natalizie è stato l’attuale parroco don Mauro Viganò.” Ringraziamo di vero cuore don Francesco per questo gesto di generosità” ha detto il sacerdote durante le messe. Ora proprio don Mauro sta pensando a come investire queste risorse, magari per l’oratorio San Giuseppe. Don Francesco ha guidato la parrocchia lesmese dal 1975 al 1982. Prima dell’avvento di don Vittorio Bruni anch’esso recentemente scomparso.