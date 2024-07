La Monza Power Run compie dieci anni con grandi novità

La corsa più originale dell’estate torna il 20 e 21 luglio. La Monza power run compie quest’anno dieci anni e propone una gara in due giorni con due distanze (12 chilometri per la gara di sabato 20 e 6 chilometri per quella del 21 luglio) e due percorsi differenti, ma stessa formula vincente che unisce divertimento e solidarietà presentata ufficialmente giovedì mattina 11 luglio in Comune a Villasanta.

Una gara non competitiva, realizzata come da tradizione su percorso misto un po’ tra le vie del paese e un po’ dentro il parco con un’importante novità. Anche il quartiere San Fiorano quest’anno farà parte del percorso della gara da 12 chilometri con venti ostacoli. Questa partirà alle 18 dalla piazza del Comune per raggiungere San Fiorano. Il percorso prevede solo un breve tratto dentro l’autodromo, quest’anno escluso dal tragitto perché ancora interessato dai lavori di riqualificazione, e da lì nel parco e di nuovo in paese.

La Monza Power Run e il nuovo percorso

Domenica 21 luglio, alle 17, partirà la prima di tre batterie, distanziate una dall’altra di quindici minuti. Questa seconda giornata di gara prevede un percorso più breve: 6 chilometri e 11 ostacoli lungo le vie del centro e dentro il parco di Monza fino al ritorno in piazza Europa. E proprio in piazza Europa sarà allestito il Villaggio corsa, location per eventi, spettacoli di musica, animazione e street food. Tutto questo sarà lo Street runners party che aprirà sabato 20 luglio alle 14 fino a mezzanotte e domenica dalle 12.30 alle 23. Qui si esibiranno anche le band: i Disco music Atn – Dance con la musica anni Novanta il 20 luglio dalle 21.30, e come da tradizione gli Azione Mutande con il live di chiusura dell’evento, domenica 21 luglio dalle 20.30.

La Monza Power Run e i 25 anni senza Lele

Un’edizione particolarmente significativa quella di quest’anno anche perché ricorre il venticinquesimo anniversario dalla morte di Gabriele Brandazzi, Lele, a cui è dedicato tutto l’operato dell’associazione che ancora oggi porta il suo nome, la Lele Forever. Come sempre l’intero ricavato della gara verrà devoluto a sostegno della lotta contro la leucemia, «Con i proventi raccolti lo scorso anno è stato finanziata una borsa di studio per una dottoressa dell’ematologia adulti dell’ospedale San Gerardo, per un valore di 30.000 euro», ha spiegato Roberto Brandazzi, padre di Lele e presidente dell’associazione. Un’altra novità di quest’anno sono i trofei e le medaglie realizzati interamente in legno, «per dare un’impronta green alla manifestazione», ha aggiunto Giorgio Panzeri, coordinatore della Power run.

L’edizione 2024 non vedrà per la prima volta la partecipazione di Lorenzo Galli nel coordinamento dell’evento. L’attuale sindaco aveva infatti lasciato l’incarico nel momento in cui ha deciso di partecipare alle primarie. «Mi vedrete comunque fare il volontario come sempre, starò dove servirà».

Tutte le info e le iscrizioni su monzapowerrun.it