E’ transitata nella mattinata di sabato 18 marzo sui cieli della Brianza: colorata, nel cielo azzurro, non è passata inosservata la mongolfiera che, arrivata dal Comasco, si è diretta verso Monza. Passata a bassa quota su Giussano e nei paesi limitrofi, ha fatto uscire per strada e sui balconi tanta gente per fare una foto o un breve video del passaggio.