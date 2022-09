La giunta di Verano Brianza stanzia 19mila euro a sostegno del pagamento degli affitti

Case in affitto, decine di famiglie in difficoltà. Il Comune stanzia 19mila euro di aiuti per i nuclei familiari residenti a Verano Brianza che non hanno avuto accesso ai fondi regionali. Il bando “Sostegno Affitto” volto al mantenimento dell’alloggio in locazione anche in relazione all’emergenza sanitaria Covid 19 si era aperto lo scorso 6 aprile. Le famiglie interessate avevano tempo fino al 13 maggio per inoltrare la domanda. «Abbiamo ricevuto una trentina di richieste di famiglie in possesso dei requisiti –ha spiegato l’assessore ai Servizi Sociali Erica Spicci–. I fondi messi a disposizione da Regione Lombardia però erano sufficienti solo per le prime dieci in graduatoria». Per l’Ambito territoriale di Carate Brianza che comprende i Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Veduggio con Colzano e appunto Verano Brianza le risorse a disposizione erano poco meno di 125mila euro. L’intervento prevedeva l’erogazione di un contributo pari a 4 mensilità di canone (e comunque non oltre 1.500 euro ad alloggio/contratto) al proprietario dell’immobile a copertura del pagamento di canoni di locazione non versati o da versare da parte dell’inquilino.

Verano Brianza: aperto un bando per la morosità incolpevole

«In tutto l’Ambito la situazione abitativa è in sofferenza –ha aggiunto l’assessore veranese alla partita–. È una delle voci più urgenti a cui pensare insieme alla morosità incolpevole». Potevano fare domanda per il sostegno le famiglie con un Isee inferiore ai 26mila euro; la graduatoria era ordinata in base al valore Isee, dal più basso al più alto, con punteggi aggiuntivi al verificarsi di una condizione collegata all’emergenza sanitaria 2020/2021 che abbia inciso sulle possibilità economiche del nucleo famigliare. «Le venti famiglie veranesi risultate idonee che non erano state raggiunte dai fondi regionali saranno comunque aiutate» ha sottolineato il sindaco Samuele Consonni in settimana. La delibera di giunta che decide lo stanziamento di 19mila euro per il sostegno affitti è stata approvata giovedì 8 settembre, in questi giorni le famiglie beneficiarie vengono contattate dall’Ufficio Servizi Sociali. Fino al 30 settembre resta invece aperto il bando per morosità incolpevole che si rivolge agli inquilini sottoposti a procedura di sfratto; come per il precedente bando affitti le risorse a disposizione per i comuni dell’Ambito di Carate Brianza sono poco meno di 125mila euro. Per fare richiesta è necessario prendere appuntamento con l’Agenzia per la Casa (sia inquilino che proprietario); saranno gli operatori ad inserire la domanda. Per fissare un colloquio chiamare il numero 339/ 2596926 lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 13, mercoledì dalle 14 alle 16:30.