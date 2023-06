La Croce Rossa di Muggiò raccoglie le scarpe per l’Emilia Romagna

La Croce Rossa di Muggiò lancia una raccolta scarpe per aiutare la popolazione dell’Emilia Romagna. Tutti i sabato mattina, fino all’8 luglio saranno presenti nella sede di via Casati, alcuni volontari che accoglieranno e raccoglieranno tutte le donazioni di scarpe, anche usate, purchè in buono stato.

Tutto quanto verrà raccolto, verrà consegnato a l’armadio dei poveri di Monza che, settimanalmente con un suo corriere consegna materiale alla Caritas di Cesena.

La Croce Rossa di Muggiò raccoglie scarpe da tennis e stivali

Sono privilegiate scarpe da tennis, stivali di ogni sorta e misura, scarpe a suola piatta (

Servono soprattutto n. 40-41-42-43-44 da uomo).Il Comitato CRI di Muggiò, occupato nei diversi servizi sul territorio e non potendo sottrarre risorse umane da inviare sul territorio colpito dall’alluvione, intende con questa iniziativa collaborare fattivamente alla ripresa dell’ Emilia Romagna tutta.