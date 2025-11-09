Monza Cronaca

La Cri di Monza cerca nuove crocerossine

I requisiti e i tempi per fare domanda e partecipare al corso di formazione. Martedì 11 novembre incontro per la presentazione.
Crocerossine alla parata del 2 giugno a Roma nel 2006
Crocerossine alla parata del 2 giugno a Roma nel 2006 Jollyroger/Wikipedia CC BY-SA 2.5

La Croce rossa di Monza apre la campagna di reclutamento 2026 per entrare a far parte del corpo delle infermiere volontarie, le crocerossine, ausiliarie delle forze armate. Le candidature sono aperte fino al 30 novembre, poi il corso (biennale) inizia all’avvio del 2026. Alla fine del corso si ottiene il diploma di infermiera volontaria Cri.

I requisiti per presentare domanda sono la cittadinanza italiana, un’età compresa tra 18 e 55 anni e il diploma di scuola superiore. Chi desidera maggiori informazioni o vuole intraprendere questo percorso può scrivere a isp.monza@iv.cri.it. Sarà ricontattata per ricevere tutte le informazioni relative all’iter di selezione e formazione – scrive il comitato monzese: martedì 11 novembre alle 20.45 presentazione del corso alla sede di via Pacinotti 2.

