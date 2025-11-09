La Cri di Monza cerca nuove crocerossine

La Croce rossa di Monza apre la campagna di reclutamento 2026 per entrare a far parte del corpo delle infermiere volontarie, le crocerossine, ausiliarie delle forze armate. Le candidature sono aperte fino al 30 novembre, poi il corso (biennale) inizia all’avvio del 2026. Alla fine del corso si ottiene il diploma di infermiera volontaria Cri.

I requisiti per presentare domanda sono la cittadinanza italiana, un’età compresa tra 18 e 55 anni e il diploma di scuola superiore. Chi desidera maggiori informazioni o vuole intraprendere questo percorso può scrivere a isp.monza@iv.cri.it. Sarà ricontattata per ricevere tutte le informazioni relative all’iter di selezione e formazione – scrive il comitato monzese: martedì 11 novembre alle 20.45 presentazione del corso alla sede di via Pacinotti 2.