La comunità pastorale di Lesmo vola a Napoli

Una vacanza tira l’altra per la comunità pastorale Santa Maria di Lesmo, Camparada e Correzzana. Sono infatti rientrate sabato 13 agosto le famiglie, che hanno trascorso a Maranza in Trentino Alto Adige le vacanze con il parroco don Mauro Viganò ed è già tempo per una nuova partenza.

La comunità pastorale rientrata da Maranza

“Una settimana a volte è considerato un tempo breve! A noi è bastato per capire di più cosa voglia dire essere famiglia. Per esserlo non ci sono limiti di età, di spazio, di passioni e talenti- ha fatto sapere il sacerdote -. Abbiamo compreso che, fondando le proprie scelte sul Vangelo, non ha senso la divisione, ha invece significato l’unità. Solo così potremo camminare insieme. Che dire… alla prossima!”. La prossima in realtà non è così lontana, anzi.

La comunità pastorale e i ragazzi verso Napoli

Nel pomeriggio di lunedì 15 agosto il responsabile della pastorale giovanile don Stefano Borri insieme a una ventina di ragazzi sta raggiungendo Napoli per trascorrere cinque giorni nel capoluogo campano facendo un’esperienza comunitaria con diverse associazioni del territorio. Il prossimo weekend invece sono in programma due giorni di relax a Bordighera in Liguria.