La carica dei 6000 alla StraWoman al Parco di Monza, dove corsa e prevenzione ai tumori vanno a braccetto

La StraWoman Humanitas Medical Care, la corsa/camminata non competitiva dedicata alle donne, ma aperta a chiunque voglia divertirsi facendo movimento è stata un successo con 6000 persone al Parco di Monza. Sport, benessere e Ricerca sono stati protagonisti della giornata di domenica 13 ottobre grazie al contributo degli specialisti di Humanitas Medical Care, la rete di centri medici e centri prelievi di Humanitas, da sempre al fianco di chi ama uno stile di vita sano e attivo, e del charity partner Fondazione Humanitas per la Ricerca.Tante donne , ma anche diversi uomini – che, dopo un momento di riscaldamento e risveglio muscolare a ritmo di musica, hanno letteralmente invaso le vie del Parco di Monza, correndo e (in molti) camminando. Al termine del percorso di 5 o 10 chilometri, i partecipanti sono stati tutti premiati con la medaglia ufficiale della StraWoman alla sua 14esima edizione. La festa è proseguita sotto il palco con balli, musica, animazione e tanto divertimento. All’interno del village della prevenzione, gli specialisti del centro medico Humanitas Medical Care in via Sant’Andrea 25 sono stati a disposizione di tutti i runner per consulti e consigli di salute, con l’obiettivo di ricordare i benefici di uno stile di vita sano e attivo che non può prescindere dalla corretta prevenzione.

La carica dei 6000 alla StraWoman e i consigli del dottor Malerba

«In occasione della StraWoman di Monza, vogliamo sottolineare quanto sia importante la prevenzione del tumore al seno – spiega il dottor Paolo Malerba, radiologo senologo di Humanitas Medical Care Monza.- Rilevare e diagnosticare tempestivamente le neoplasie attraverso visite ed esami programmati su misura permette di potenziare significativamente l’efficacia delle cure necessarie e di ridurre la necessità di trattamenti più complessi e invasivi. Insieme ai controlli periodici, l’attività fisica rappresenta una delle armi più efficaci per ridurre i fattori di rischio e migliorare la qualità della vita. Eventi come questo ci permettono di sensibilizzare le donne sull’importanza del movimento e della prevenzione, fondamentali per prendersi cura della propria salute a 360 gradi». Ottobre è il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno: per questo motivo, ad affiancare gli specialisti, anche Sorrisi in Rosa, il progetto di Humanitas nato per sensibilizzare sul tema della prevenzione senologica, a partire dall’esperienza di donne protagoniste di storie di malattia e rinascita. StraWoman Humanitas Medical Care, infatti, ha anche l’obiettivo di alzare l’attenzione sulle patologie femminili e ricordare l’importanza della Ricerca, grazie a Fondazione Humanitas per la Ricerca, charity partner dell’iniziativa (i partecipanti, in fase di iscrizione alla corsa/camminata non competitiva, potranno infatti scegliere di sostenere la Fondazione).Nelle prossime settimane StraWoman, il più grande raduno “al femminile” d’Italia, farà tappa a Roma (20 ottobre), Mazara del Vallo – Trapani (20 ottobre), Rozzano – Milano (27 ottobre) e Novara (23 novembre), tappa conclusiva del tour, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.