La birra che fa bene, anzi benissimo: a Monza il luppolo solidale di Tiki Taka e Alma

La rete Tika Tika di Monza ha dato il via alla produzione di una birra personalizzata. Hildegard e Yahudith, queste le due birre artigianali, una chiara l’altra ambrata che si possono trovare allo spazio Rosmini. Un’idea per supportare i diversi progetti legati a Tika Taka, resa possibile dalla collaborazione, già attiva, con Alma Birrificio.

«Da quando abbiamo in gestione, con altre realtà, spazio Rosmini avevamo in mente di produrre qualcosa che fosse “nostro” – spiega Giovanni Vergani, responsabile del progetto Tika Tika– che avesse il marchio del nostro progetto così abbiamo pensato alla birra. In sinergia con Alma, con cui già collaboriamo da tempo e usando due ricette di famiglia l’idea è diventata realtà. Siamo già alla seconda produzione, di fusti e anche bottiglie da 0,33 in vendita sempre in via Rosmini». Il ricavato dalla vendita di birra viene interamente usato per gli svariati progetti della rete Tiki Taka e, visto il successo, sono già al lavoro per una versione natalizia e, non solo, c’è anche la voglia di andare oltre.

Tiki Taka, la birra, i progetti che verranno

La birra di TIki Taka e Alma a Monza

«Ci piacerebbe sviluppare anche una maggior conoscenza dei prodotti delle nostre realtà della rete – continua Vergani a proposito del progetto birra con Alma – dalla panificazione, ai tessuti e molto altro. Vorremmo ampliare, nel futuro, per una maggiore diffusione visto che i prodotti sono buoni e esteticamente molto belli. La risposta, in questi due mesi, l’abbiamo lanciata in sordina durante il nostro Festival a maggio, è stata molto positiva, è apprezzata, ci spinge a guardare oltre, pensare al futuro con ottimismo». La rete di associazioni e realtà che collaborano al progetto Tiki Tika è ampia, insieme stanno gestendo lo spazio di via Rosmini e lo hanno in concessione dall’amministrazione sino alla fine dell’anno.

Lo spazio Rosmini e il futuro di Tiki Taka

«Se dovessimo fare un bilancio direi che è più che positivo – conclude Vergani, parlando di via Rosmini a Monza – si è creato un luogo di aggregazione trasversale per età e fragilità molto interessante. É un laboratorio di comunità molto “easy” si è creato un gruppo variegato di persone che ruotano nel corso dei diversi eventi, musicali o artistici. È un luogo di relazione diverso, non ne abbiamo molti a Monza così, l’idea è che possa essere sempre più un punto di riferimento».