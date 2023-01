Iva ridotta pro teleriscaldamento, Acinque attende le modalità di attuazione

Iva ridotta al 5% a sostegno del teleriscaldamento: la società Acinque, con riferimento al recente intervento approvato nella legge di Bilancio, che interesserà i consumi del primo trimestre 2023 (gennaio-febbraio-marzo), precisa che l’applicazione potrà avvenire solo dopo che l’Agenzia delle Entrate avrà emanato le modalità di attuazione del provvedimento, “annunciate entro il 28 febbraio“.

Iva ridotta, modalità di attuazione annunciate entro il 28 febbraio

“Fino ad allora – dice la società in una nota – Acinque Tecnologie e Comocalor non sono nelle condizioni di poter applicare l’IVA al valore ridotto. Le società del gruppo Acinque – prosegue la nota – confermano il proprio impegno nel recepire con la massima celerità possibile le disposizioni del decreto attuativo una volta emanato e provvederanno a restituire prontamente gli importi IVA eventualmente non dovuti attraverso conguagli nella prima fatturazione utile“.