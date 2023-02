Investito un 12enne a Lesmo, arriva l’elisoccorso

Investimento a Lesmo e arriva l’elisoccorso per un ragazzino di 12 anni. Venerdì pomeriggio 10 febbraio verso le 17.45 il giovanissimo è stato urtato in via Caglio a Peregallo e immediatamente sono scattati i soccorsi.

Investito un 12enne a Lesmo e scattano i soccorsi

Sul posto si sono portati immediatamente un’ambulanza, un auto medica e l’eliambulanza oltre alla polizia locale per i rilevamenti di rito. Fortunatamente secondo quanto riporta il sito di Areu (Agenzia Regionale per le Emergenze e Urgenze) l’intervento dei sanitari inizialmente in codice rosso si è trasformato in codice giallo.

Investito un 12enne a Lesmo e la polizia locale

Ora toccherà agli uomini del comandante Luciano Alberto riuscire a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro avvenuta nella frazione lesmese ai danni del minorenne che si trovava sulla traversa di via Maggi a pochi passi dal centro di Peregallo verso l’inbrunire.