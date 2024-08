Inverigo: un 51enne cade sui binari e i treni vanno in tilt tra Asso e Milano

Cade sui binari a Inverigo e i treni vanno in tilt. Mercoledì 14 agosto nel tardo pomeriggio un 51enne sporgendosi da una balaustra è finito a lato delle rotaie all’altezza di via General Cantore.

Inverigo: un 51enne cade sui binari e i soccorsi

Sul posto si sono presentati i carabinieri di Cantù assieme all’ambulanza di Lurago d’Erba e i vigili del fuoco da Erba con autopompa e da Como con la squadra Saf speleo alpino fluviale. Il recupero della persona è avvenuto appunto con manovre Saf e barella toboga. Il ferito è stato poi stabilizzato e trasportato in ambulanza in codice giallo all’ospedale di Erba.

Inverigo: un 51enne cade sui binari, corse sospese e poi ripristinate

Per consentire ai soccorsi di intervenire in sicurezza la linea dei treni Milano-Asso via Inverigo è stata temporaneamente sospesa prima della ripresa della corsa dei convogli in serata.