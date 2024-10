Intesa tra le Polizie: Monza, Seregno e Provincia, l’unione che fa la sicurezza

È tra le primissime intese in Italia a consentire la collaborazione su un vasto ventaglio di temi tra comandi differenti quella firmata mercoledì 23 ottobre in Comune dai responsabili delle polizie locali di Monza e di Seregno e di quella provinciale. Il progetto, che sarà sperimentato per cinque anni, coinvolge circa duecento operatori che potranno partecipare a sopralluoghi congiunti, condividere dati e strumenti, effettuare indagini in entrambe le città, garantire interventi di mutuo soccorso in occasione di grandi eventi, aggressioni o calamità naturali. L’aggregazione permetterà, inoltre, di presentare progetti unitari ai bandi regionali o statali. Allo scadere del quinquennio, se la valutazione sarà positiva, la convenzione potrà essere estesa ad altri comuni brianzoli.

Intesa tra le polizie locali di Monza e Seregno e la provinciale: tra le primissime del genere in Italia

“Questo è un accordo pionieristico – ha affermato il sindaco di Monza Paolo Pilotto – in quanto mette insieme capacità operative e di progettualità”. “L’unione fa la forza e le reti potenziano le capacità – ha commentato l’assessore alla Polizia locale Ambrogio Moccia – l’accordo permetterà di dare risposte più qualificate” sul versante della sicurezza grazie alle maggiori risorse a disposizione. “È un atto di coraggio che dimostra che siamo pronti a integrare tutte le nostre funzioni – ha spiegato il comandante Giovanni Dongiovanni – noi metteremo a disposizione anche l’Accademia della formazione che organizza corsi sia per il nostro personale sia per quello di altre città”. Attualmente il nucleo sta ragionando sul varo di un ciclo di specializzazione dedicato alla pratica forense e di uno sui rilevamenti scientifici in caso di incidenti mortali. Appare, invece, un obiettivo ancora lontano da raggiungere la costituzione di una centrale operativa brianzola che coordini gli interventi di tutti i comandi del territorio e che, ha aggiunto Dongiovanni, sarebbe fondamentale nella gestione delle emergenze meteorologiche.

La Polizia provinciale darà supporto sul versante della tutela ambientale

La Provincia, hanno precisato il presidente Luca Santambrogio e il comandante Flavio Zanardo, supporteranno le due polizie locali sul versante della tutela dell’ambiente e dei controlli sul rispetto delle normative sui luoghi di lavoro in cui il corpo ha maturato una notevole esperienza.

Il comando di Seregno è, dopo quello di Monza, quello con l’organico più numeroso e l’unico in Brianza ad avere il terzo turno serale delle pattuglie: “In pochi anni – ha dichiarato il sindaco Alberto Rossi – siamo passato da 28 a 45 operatori. Non possiamo, però, crescere all’infinito: per rispondere alle necessità dei cittadini dobbiamo, quindi, fare rete”.

La convenzione, approvata all’unanimità dal consiglio comunale lunedì 14, si aggiunge all’accordo con cui a luglio i comuni di Monza e Cinisello hanno ratificato la collaborazione nei controlli sull’abbandono di rifiuti e sulla mobilità nelle aree di confine.