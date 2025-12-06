Inseguimento sulle strade della Brianza: nei giorni scorsi, alla fine di novembre, i carabinieri della Compagnia di Desio hanno arrestato un uomo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, fermandolo alla fine di una rincorsa iniziata a Desio, in via Galli, e terminata a Camnago, frazione di Lentate sul Seveso.

Inseguimento da Desio a Camnago sull’auto rubata: durante l’inseguimento ha speronato più volte i carabinieri

Nei guai un cittadino marocchino di 37 anni, irregolare e senza fissa dimora, alla guida di un’auto poi risultata rubata. Ignorato l’alt per un controllo, ha tentato la fuga ad alta velocità nelle vie cittadine. Durante la sua corsa ha speronato più volte l’auto dei Carabinieri e urtato altri veicoli in marcia: alla fine ha perso il controllo del mezzo, terminando la corsa contro la pattuglia dell’Arma. Non pago, ha provato a scappare a piedi insieme a una persona a bordo con lui ma è stato raggiunto e fermato dai militari.

Inseguimento da Desio a Camnago sull’auto rubata: droga, contanti, bilancino

Il motivo di tanta fretta è apparso chiaro al momento della perquisizione: i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 980 grammi di cocaina, già suddivisa in numerose confezioni in cellophane, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un telefono cellulare e la somma di 135 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

Inseguimento da Desio a Camnago sull’auto rubata: in caserma il proprietario dell’auto rubata

Nel corso delle operazioni, alla Caserma dei Carabinieri di Desio si è presentato il proprietario dell’auto utilizzata dai soggetti, che ne aveva denunciato il furto avvenuto poche ore prima.