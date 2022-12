Inquinamento: Pm10 oltre i limiti, attive le misure di primo livello

Sei giorni oltre i limiti e a Monza e provincia sono scattate le misure di primo livello per il miglioramento della qualità dell’aria.

Le centraline misurano dati per il Pm10 oltre il limite di 50 microgrammi per metro cubo dal 22 dicembre.

Inquinamento: attive le misure di primo livello, cosa prevedono

Le limitazioni di primo livello riguardano il traffico, il riscaldamento, l’agricoltura.

Traffico: le restrizioni si attivano nei Comuni con oltre 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria in fascia 1 e 2. In questo caso non possono circolare le auto di classe fino a euro4 diesel, comprese quelle dotate di filtro antiparticolato, dalle 8.30 alle 18.30, oltre a quelle già soggette alle limitazioni permanenti.

Dove non basta il buon senso, è in vigore anche il divieto di sostare in macchina col motore acceso.

Riscaldamento: divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa – in presenza d’impianto di riscaldamento alternativo – con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle. Oltre al limite di 19 gradi delle temperature all’interno degli edifici, con tolleranza di 2 gradi.

Per gli esercizi commerciali è sempre attivo il divieto di tenere le porte aperte (ad eccezione del momento entrata/uscita o nel caso in cui l’eccessivo affollamento richieda idoneo ricambio d’aria o renda impossibile la chiusura delle porte).

Agricoltura: è vietato lo spandimento dei reflui zootecnici, salvo iniezione diretta nel terreno o interramento immediato.

Altri divieti: ulteriori divieti si riferiscono a tutte le combustioni all’aperto, come quelle da residui vegetali, falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio.