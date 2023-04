Infortunio sul lavoro alla piattaforma ecologica di Giussano: ferita una guardia giurata

Infortunio sul lavoro per una guardia giurata 61enne nella mattinata di lunedì 24 aprile alla piattaforma ecologica di via consorziale della Gibina di Giussano, Secondo quanto riferito dai carabinieri – intervenuti sul posto quelli della stazione dell’Arma di Carate insieme a personale inviato dal 118 – durante l’attività di vigilanza l’uomo avrebbe perso l’equilibrio cadendo contro un muretto e, prima di rovinare a terra, sarebbe finito con la schiena contro un cassone in ferro. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Carate Brianza per gli accertamenti del caso.