L’influenza dovrebbe essere solo un (brutto) ricordo invernale, anche se si registrano ancora diversi contagi. Si tirano intanto le somme sull’esito della campagna di vaccinazione antinfluenzale che ha coinvolto dal mese di ottobre al 31 marzo la popolazione residente sul territorio di Ats Brianza che comprende le province di Lecco e Monza Brianza. I dati in possesso dell’Agenzia di tutela della salute evidenziano un aumento importante delle persone che hanno scelto di aderire alla vaccinazione.

Influenza: in Brianza sale il numero dei vaccinati, i dati

Una crescita partita nel 2017-2018 con 166.001 dosi somministrate, salite nel 2021-2022 a 230.895 fino ad arrivare nel 2022-2023 a 235.803. Gli over 60 vaccinati sono stati oltre 173.000, mentre quasi 15.000 sono stati i soggetti con condizioni a rischio under 60 e più di 23.000 i bambini dai 2 ai 17 anni. Ai bambini, senza patologie, è stato, invece, somministrato il vaccino spray.

La vaccinazione gratuita è stata prevista per gli over 60 (nati nel 1962 e precedenti), per i bambini dai 6 mesi ai 14 anni (nati dal 2008 al 2022) gli adulti affetti da patologie croniche e per particolari categorie quali le donne in gravidanza o postpartum, i medici e il personale sanitario di assistenza, i familiari di soggetti ad alto rischio, il personale delle forze dell’ordine, i vigili del fuoco, il personale scolastico e i donatori di sangue.

Influenza: in Brianza sale il numero dei vaccinati, come ha funzionato

A somministrare il vaccino quadrivalente sono stati i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, gli ambulatori locali delle ASST, i presidi ospedalieri, le strutture socio-sanitarie territoriali (come RSA e CDD) e, novità di quest’anno, anche le farmacie del territorio aderenti. I medici di medicina generale hanno garantito nei loro studi la vaccinazione antinfluenzale alle categorie alle quali veniva somministrata gratuitamente, a cominciare dagli anziani. Dallo scorso mese di novembre la somministrazione è stata estesa gratuitamente anche alle persone che non rientravano nelle categorie target.

Influenza: in Brianza sale il numero dei vaccinati, “superato il 20% di copertura della popolazione e il 48% dei over 60”

“Siamo soddisfatti dell’adesione volontaria registrata quest’anno – ha sottolineato Aldo Bellini, direttore sanitario dell’Ats Brianza – che vede superato il 20% di copertura sulla popolazione generale e il 48% degli ultra 60 enni. L’influenza costituisce un rilevante problema di sanità pubblica per la sua contagiosità e per le possibili complicanze che possono seguire soprattutto nelle persone già affette da patologie croniche. La vaccinazione rappresenta un mezzo efficace e sicuro per prevenire la malattia e le sue complicanze”.