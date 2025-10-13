Un passo avanti sul percorso di gemellaggio tra Arcore e Betlemme: la giunta e il consiglio comunale guidati dal sindaco Maurizio Bono hanno accolto il sindaco Maher Canawat, “in un clima di profondo significato simbolico e istituzionale“.

Incontro tra i sindaci per il gemellaggio tra Arcore e Betlemme: gesto di “apertura e dialogo”

L’iter è già formalmente avviato “e attualmente in attesa delle necessarie autorizzazioni ministeriali“, continua la nota arcorese. Ma il significato dell’incontro va ben oltre i passaggi burocratici: è un gesto concreto di apertura e dialogo.

“La guerra finirà, ma la pace è solo all’inizio”: è con queste parole che le istituzioni hanno voluto sottolineare come la vera sfida sia quella di costruire relazioni durature capaci “di superare l’odio, il dolore e i rancori che troppo a lungo hanno segnato le rispettive comunità“.

Il gemellaggio tra Arcore e Betlemme rappresenta un impegno reciproco “a favorire l’incontro tra le culture, le generazioni e le storie diverse dei due territori”. Gli scambi culturali, in programma come i progetti condivisi e iniziative congiunte, “costituiranno strumenti concreti per generare nuove opportunità e promuovere una convivenza basata sul rispetto e sulla comprensione reciproca“.