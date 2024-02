Un flash mob a Monza mercoledì 21 febbraio davanti alla sede di Assimpredil in via Passerini per dire l’ennesimo basta alle morti sul lavoro. È la mobilitazione di Cgil e Uil territoriali e Fillea Cgil, Feneal Uil, Fiom Cgil e Uilm Uil, le rispettive categorie degli edili e dei metalmeccanici in Monza e in Brianza dopo l’incidente mortale a Firenze.

Incidenti sul lavoro, mercoledì flash mob a Monza: tute bianche a simboleggiare il numeri di morti

Dalle 16 alle 17, le lavoratrici e i lavoratori indosseranno delle tute bianche a simboleggiare il numero dei morti uccisi sul lavoro nel corso del 2024.

Incidenti sul lavoro, mercoledì flash mob a Monza: “Da gennaio 145 morti in Italia, 5 in Lombardia”

“Da gennaio, infatti, il contatore non ha mai smesso di fermarsi – dice la Cgil Lombardia – Nel 2024 i morti sul lavoro in Italia sono già 145, di cui 5 in Lombardia. Quanto accaduto a Firenze dimostra per l’ennesima volta che, i risparmi sulle condizioni di lavoro, sui salari, sulla formazione alla sicurezza alimentano il sistema del libero ricorso alla giungla dei subappalti, determinando migliaia di denunce d’infortuni all’anno. Gli infortuni mortali sono “solo” la punta dell’iceberg”.