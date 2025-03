Numerose intossicazioni da alcol con intervento del personale del 118 hanno caratterizzato la serata di sabato 15 marzo e poi la notte di domenica 16 in Brianza. Il caso più grave, con i sanitari accorsi in codice giallo, ha riguardato un 20enne soccorso poco prima delle 4 del mattino a Verano Brianza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Desio. Poco prima, attorno alle 3, a Monza e Lissone, altre due persone erano state soccorse per il medesimo motivo, ma in codice verde, e portate al Policlinico e al Pio XI di Desio. Nella serata di sabato altra intossicazione etilica per un 56enne, a Bovisio Masciago, (codice giallo).

Interventi del personale del 118 in Brianza: incidenti stradali e intossicazioni da alcol

Il personale paramedico è stato impegnato insieme alle forze dell’ordine anche per alcuni incidenti stradali. A Lesmo un 23enne è stato portato al pronto soccorso del San Gerardo dopo essere caduto con un monopattino, attorno alle 20 di sabato. A Vedano al Lambro, in via IV Novembre, attorno alle 23.30, sono giunti anche i carabinieri dopo che un ciclista è stato investito da un’auto: l’iniziale codice rosso si è fortunatamente ridimensionato in verde e il malcapitato è stato portato all’ospedale San Gerardo. Un altro sinistro stradale che ha visto coinvolte due auto è infine avvenuto a Lissone attorno alle 2, in via Mascagni, con quattro persone dai 21 ai 29 anni soccorse in codice verde.