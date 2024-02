Incidente sulla Statale 36 a Verano: auto in fiamme, traffico in tilt per ore

Un tamponamento, un’auto alimentata a gas in fiamme che ha costretto all’intervento dei soccorsi e alla chiusura della Statale 36 in entrambe le direzioni: verso nord e, temporaneamente, anche verso sud intorno alle 17. Prima delle 18 riaperta una corsia in direzione nord. L’intervento dei vigili del fuoco è durato circa due ore.

Incidente Statale 36 auto i fiamme – foto Vigili del fuoco

Incidente sulla Statale 36 a Verano: due persone in ospedale

Due le persone soccorse e trasportate in ospedale in codice giallo per accertamenti nell’incidente che si è registrato poco prima delle 16.30 poco prima dell’uscita di Verano Brianza in direzione nord.

Traffico in tilt sia per le code che si sono formate sulla superstrada sia per le ripercussioni sulla viabilità locale.

Incidente Statale 36 auto in fiamme

Incidente sulla Statale 36 a Verano: l’intervento dei vigili del fuoco

Due le auto coinvolte, gli occupanti hanno lasciato gli abitacoli autonomamente. Importante l’impegno richiesto ai vigili del fuoco, in posto con carro fiamma e autopompa da Seregno e autobotte da Lissone, per spegnere le fiamme che si sono alimentate a lungo dal serbatoio della macchina divorata completamente dalle fiamme.

Incidente Statale 36 auto in fiamme

Incidente sulla Statale 36 a Verano: il traffico, Valassina chiusa verso nord

Chiusa la carreggiata in direzione nord in attesa della messa in sicurezza completa del veicolo a fuoco, della rimozione e del ripristino del fondo stradale. Potrebbe anche essere previsto l’impiego di mezzi spargisale per l’abbassamento notturno delle temperature e la notevole quantità d’acqua utilizzata per lo spegnimento.