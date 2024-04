Incidente sulla Statale 36 a Capriano: tamponamento tra diverse auto e moto, traffico in tilt

Traffico in tilt sulla Statale 36 in direzione nord domenica mattina per un incidente che ha coinvolto diversi veicoli nel tratto tra Capriano e Veduggio.

Incidente sulla Statale 36 a Capriano: tre auto e tre moto coinvolte

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 10 del 14 aprile. Tre auto e tre moto coinvolte nell’incidente sulla carreggiata in direzione di Lecco. Una decina le persone soccorse in codice giallo, tra cui dei minori, da due ambulanze e l’autoinfermieristica.

Incidente sulla Statale 36 a Capriano: i soccorsi

Sul posto i vigili del fuoco con autopompa da Carate Brianza e carrofiamma da Seregno, oltre alla polizia stradale di Monza che si è occupata di rilievi e viabilità. La superstrada è stata chiusa in un primo momento per permettere i soccorsi, poi riaperta su una corsia. Traffico in tilt sia sulla Valassina che sulla viabilità locale.