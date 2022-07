Incidente sulla SS 36: si ribalta un’auto con a bordo due giovani

Incidente stradale questa sera sulla SS36 in Direzione Nord all’altezza di Capriano. Stando alle nostre fonti pare ci sia stato un ribaltamento di una Fiat Punto con a bordo due giovani: un ragazzo e una ragazza di 19 anni che sono stati trasportati al Pronto Soccorso per accertamenti. La dinamica è ora al vaglio della Polizia di Monza intervenuta con la pattuglia che ha dapprima chiuso una corsia, consentendo di viaggiare sulla corsia di sorpasso, e ha poi iniziato i rilievi. Da una prima ricostruzione pare che la vettura in questione, affrontando la curva a velocità sostenuta, si sia ribaltata finendo nella boscaglia. Difficili le operazioni di recupero del mezzo affidate ai Vigili del Fuoco di Carate Brianza in posto con l’autopompa e di Lissone in posto con il carro fiamma. Si sta operando con le motoseghe per eliminare la sterpaglia ai lati della SS 36, in un tratto non protetto da guardrail, in modo da recuperare la vettura con un carro attrezzi che è stato allertato.

I ragazzi hanno rimediato poche ferite

Fortunati i ragazzi che presentano escoriazioni e non sono in pericolo di vita. Grande lavoro dei Vigili del Fuoco che hanno assistito ai sanitari per procedere ai soccorsi e in questi istanti stanno operando per liberare la vettura dalla boscaglia cui è finita per agevolare il carro attrezzi.

Chiusa al traffico la SS 36

Code molto intense fino a Verano, direzione Lecco. La 36 dir nord è stata chiusa per circa 15 minuti per permettere il recupero del mezzo.