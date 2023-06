Incidente sulla Pedemontana all’altezza di Lazzate, tir invade la carreggiata opposta

Un camion è finito sulla corsia opposta della Pedemontana (A36) all’altezza di Lazzate: attimi di paura venerdì 9 giugno in mattinata, attorno alle 10, nel tratto autostradale. Il tir, per cause in via di accertamento, ha sfondato la barriera di separazione invadendo la carreggiata opposta e si è scontrato con due vetture. Feriti, fortunatamente in maniera non grave, due uomini di cinquant’anni.

Incidente sulla Pedemontana, sul posto i vigili del fuoco del Comando di Monza

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza (un’autopompa da Seregno e un’autobotte del distaccamento di Lazzate) oltre che un’ambulanza della Croce Rossa di Misinto. Parte dell’autostrada durante la mattinata è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza.