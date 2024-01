Incidente sulla A4 a Cavenago, un’auto ridotta a un ammasso di rottami: tre feriti gravi

Coinvolte quattro persone, tre delle quali portate all’ospedale (San Raffaele, San Gerardo e Vimercate) in codice giallo, in un incidente stradale avvenuto attorno all’una di notte di martedì 16 gennaio lungo la autostrada A4 in direzione Venezia, tra Trezzo d’Adda a Cavenago Brianza.

L’incidente sulla A4 (foto Vigili del fuoco MB)

Incidente sulla A4 a Cavenago, sul posto i vigili del fuoco

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due vetture, una delle quali particolarmente danneggiata. Sul posto, oltre a personale paramedico inviato dal 118 con tre ambulanze, l’elisoccorso e un’automedica. si sono portate anche squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza per soccorrere i feriti e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Presenti un’autopompa dal distaccamento di Vimercate e un carro fiamma dal distaccamento di Lissone.