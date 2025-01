Un ferito in codice giallo è il bilancio di un incidente stradale accaduto lunedì 13 gennaio attorno alle 7 del mattino a Vimercate, lungo la SP 45 Vimercate-Lecco. Nell’impatto tra una vettura e una moto quest’ultima ha preso fuoco.

Una squadra dei vigili del Comando di Monza e Brianza è intervenuta sul posto con una autopompa dalla sede centrale di Monza per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.