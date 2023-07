Incidente stradale con tre feriti, chiusura temporanea della Monza-Saronno

Incidente stradale con tre feriti soccorsi in codice giallo e Monza-Saronno temporaneamente chiusa lunedì 3 luglio attorno alle 7 del mattino all’altezza di Solaro. Il sinistro, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Rho, ha coinvolto due auto che si sarebbero scontrate frontalmente al confine con Limbiate.

Incidente stradale a Solaro, i feriti portati a Monza, Como e Garbagnate

Sul posto il 118 ha inviato quattro ambulanze. Un 73enne, un 19enne e una donna di 63 anni i feriti portati agli ospedali San Gerardo di Monza, Sant’Anna di Como e di Garbagnate Milanese. Presenti anche i vigili del fuoco di Milano per soccorrere i feriti e rimettere in sicurezza la direttrice. Pesanti le ripercussioni sul traffico nell’ora di punta.

La strada, gestita da Anas, è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni fino al ripristino completo “Sul posto – ha comunicato la società in una nota, nel primo mattino, durante le operazioni di soccorso – sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile“.