Incidente stradale con ribaltamento a Sovico: sul posto vigili del fuoco e 118

Intervento nella notte tra venerdì 25 novembre e sabato 26 novembre per un incidente stradale a Sovico in via Lombardia. Poco dopo l’1.30 è pervenuta alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco la richiesta di soccorso, per il ribaltamento di un veicolo.

Sovico: un trentaquattrenne trasportato al San Gerardo

Un’altra immagine del veicolo ribaltato

Le squadre inviate con un’autopompa dal distaccamento di Seregno e con un modulo di supporto dal distaccamento di Lissone hanno operato per soccorrere l’occupante della vettura che, a seguito dell’urto, era rimasto incastrato all’interno del mezzo. Sul posto anche un’ambulanza di Seregno soccorso, che ha trasportato l’interessato, un trentaquattrenne, in codice giallo, all’ospedale San Gerardo di Monza.