Incidente nel viaggio verso Monza per il matrimonio della figlia: la polizia soccorre mamma e abito della sposa

“Questo matrimonio s’ha da fare“. Lo dice l’Agente Lisa, il profilo sui social della polizia di Stato, raccontando la storia di una mamma coinvolta in un incidente stradale in Toscana.

Incidente nel viaggio verso Monza per il matrimonio della figlia: il racconto sul profilo social della polizia di Stato

La donna nei giorni scorsi era in viaggio verso Monza dalle Marche per partecipare al matrimonio della figlia, in programma in Brianza. Con sé anche l’importante carico: l’abito che la sposa avrebbe indossato il giorno dopo.

Polizia stradale incidente Monza Siena matrimonio

“Il viaggio però, nei pressi di Siena, si è trasformato in una rocambolesca avventura che poteva finire molto male, perché la 61enne, a causa di un incidente, è finita fuori strada precipitando nella sterpaglia“, ha raccontato l’Agente Lisa.

Incidente nel viaggio verso Monza per il matrimonio della figlia: il soccorso della pattuglia della Stradale in Toscana

La donna fortunatamente se l’è cavata senza gravi conseguenze, è stata soccorsa dalla pattuglia della polizia stradale che dopo essersi presa cura della mamma si è occupata anche del vestito, salvando così anche il matrimonio della figlia cui era destinato.