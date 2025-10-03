Incidente mortale a Ceriano, il pensionato travolto da un furgone in manovra

Si chiamava Luigi Sala la vittima dell’incidente mortale accaduto giovedì mattina 2 ottobre all’incrocio tra la via Caimi e la via Volta a Ceriano Laghetto.

Il pensionato, classe 1948, residente a Ceriano Laghetto, era un frequentatore del vicino centro anziani di Villa Rita e trovandosi a passare in zona è stato travolto e schiacciato da un furgone in manovra. L’autista, sul quale sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale, stava eseguendo una manovra in retromarcia e non si sarebbe accorto del passante.

Luigi Sala travolto e ucciso a Ceriano, classe 1948 era residente in paese

Per l’anziano cerianese non c’è stato niente da fare. All’arrivo dei soccorritori la situazione era già disperata. Sul posto sono giunte autoambulanza e automedica ed i sanitari hanno cercato di rianimare l’uomo con tutte le loro forze e le attrezzature a disposizione per oltre un’ora, purtroppo senza successo.

Sull’esatta dinamica stanno indagando gli agenti della Polizia Locale di Ceriano Laghetto, coadiuvati nei rilievi e nella direzione del traffico dai colleghi di Meda, con i quali da tempo si è instaurata una proficua collaborazione. Sul posto anche le autorità con il magistrato di turno che ha dato il via libera al recupero del corpo da parte delle pompe funebri poco prima di mezzogiorno, un’ora circa dopo i fatti.

Travolto da un furgone a Ceriano, qualche settimana fa mortale a Cogliate

Si tratta della seconda vittima della strada nel giro di pochi giorni nelle Groane. Anche la dinamica dell’incidente di un paio di settimane fa a Cogliate è stata molto simile. In quel caso, la vittima, una donna anziana, era stata travolta da una ruspa in passaggio in una zona in cui la carreggiata si restringe