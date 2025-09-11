Cogliate, investita da una ruspa in un tratto senza marciapiede: morta una pensionata

Si chiamava Maria Teresa Camolese la vittima del tanto assurdo quanto sfortunato incidente di mercoledì 10 settembre in via Piave a Cogliate. La donna, 77 anni, residente in paese, è stata travolta da una ruspa mentre stava attraversando a piedi un punto stretto della carreggiata sprovvisto di marciapiede. Una circostanza tanto particolare e purtroppo drammatica che ha procurato un’evidente shock anche all’autista del mezzo pesante.

È successo tutto poco prima dell’ora di cena. La pensionata stava camminando sul lato destro della strada, appena fuori da un parcheggio, in piazza Roma, in servizio alle vicine attività commerciali. In quel punto la via si restringe e non è presente il passaggio protetto per i pedoni, proprio per questioni materiali. All’improvviso è stata colpita da una macchina escavatrice che procedeva nella stessa direzione. Alla guida c’era un uomo di 58 anni, anche lui residente in paese.

Incidente mortale a Cogliate, 77enne investita: l’autista della ruspa sotto schock

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto non si sarebbe accorto della presenza della donna. Purtroppo il passaggio stretto e l’ingombro del mezzo hanno fatto il resto. L’anziana, rimasta ferita nell’impatto, è stata prima soccorsa da una giovane infermiera residente nelle vicinanze e poi dai soccorritori del 118.

L’operatrice sanitaria si è subito adoperata per rianimarla sul posto in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sono infine intervenute un’autoambulanza della Croce Rossa di Misinto e l’automedica con l’equipe specializzata. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Desio di competenza per il territorio e gli agenti della polizia locale di Cogliate, che si sono occupati di deviare il traffico e liberare l’area per i soccorsi.

Incidente mortale a Cogliate, niente da fare per la pensionata investita

La donna è stata a lungo sottoposta a manovre di rianimazione prima del trasporto in codice rosso all’ospedale di Saronno, dove purtroppo è morta nella stessa serata di mercoledì. Anche l’autista della ruspa è stato trasferito nella struttura sanitaria di Garbagnate Milanese. Visibilmente scioccato per l’accaduto, non riusciva a darsi pace per non essersi accorto del passaggio della donna.

La strada in quel punto è piuttosto stretta per conformazione, in un tratto in cui le abitazioni si avvicinano fra di loro, vicinissimo al centro del paese e su una via di collegamento con la parte est dello stesso, da e per Barlassina. In quel punto sono tantissimi i veicoli che transitano ogni giorno. Purtroppo per Maria Teresa Camolese, ce n’è stato uno di troppo. I rilievi delle forze dell’ordine chiariranno del tutto la dinamica.