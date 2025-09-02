Incidente in Valassina a Lissone con 12 veicoli e un bus di linea coinvolti

Quindici persone tra i 10 e i 58 anni sono state soccorse lunedì 1 settembre in serata dopo un incidente stradale lungo la Statale 36 Valassina, in direzione Milano, che ha visto coinvolti dodici veicoli e un autobus di linea fuori servizio. L’allarme è scattato attorno alle 21.10. Il sinistro, che per fortuna non ha causato feriti gravi, si è verificato nel tratto tra le Lissone Ovest-Desio Sud. Le cause sono al vaglio della Polizia Stradale di Monza, sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità.

Incidente in Valassina, 15 persone soccorse: solo una portata al San Gerardo di Monza

L’agenzia emergenza urgenza ha inviato sul luogo dell’incidente sette ambulanze e due automediche. Alla fine il bilancio è stato di una sola persona portata in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza. Presenti anche squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e della scena dell’incidente. Impiegati l’autopompa del distaccamento di Desio e il carro fiamma proveniente da Lissone.