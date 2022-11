Incidente in piena notte, motociclista di 38 anni di Cesano morto all’ospedale di Monza

E’ stato dichiarato morto alle 3.25 della notte del 25 novembre, all’ospedale San Gerardo di Monza, un 38enne cesanese che attorno alle 2.20, per cause al vaglio dei carabinieri della locale Tenenza, è finito a terra lungo via Garibaldi. Dai primi rilievi, dice l’Arma, non risulterebbero altri mezzi coinvolti. Il motociclista, che percorreva la via in sella a una Ducati, è stato trovato dai soccorritori al suolo incosciente.

Incidente a Cesano,il centauro avrebbe perso il controllo: nessun altro mezzo coinvolto

Su richiesta del 118, che ha mandato sul posto un’ambulanza della Croce Bianca cesanese e un’automedica, inviata una pattuglia dell’Arma. I militari hanno appurato che il centauro avrebbe perso il controllo della moto cadendo sull’asfalto. Personale medico dopo aver effettuato le prime cure sul posto ha trasferito il ferito in codice rosso a Monza, dove è stato dichiarato deceduto alle 3.25.