Incidente a Saronno: muore in moto noto acconciatore di Solaro

È Michele Garruto, conosciutissimo parrucchiere e barbiere di Solaro, la vittima dell’incidente stradale avvenuto giovedì nel primissimo pomeriggio sulla strada provinciale che collega Rovello Porro a Saronno e Ceriano Laghetto.

Incidente a Saronno: chi era Michele Garruto dell’Atelier Don Ros

Aveva 31 anni. Aveva aperto nel 2014 il suo salone, l’Atelier Don Ros a Rovellasca, mentre due anni dopo era risultato vincitore del concorso Barber Match nella categoria Old School, una rassegna nazionale per i migliori acconciatori. Dopo quella vittoria, per molti clienti ed amici, è semplicemente diventato il Numero Uno.

Incidente a Saronno sulla strada provinciale che collega Rovello Porro a Ceriano Laghetto

Sulla dinamica dell’incidente, rilevato dalla Polizia Locale di Saronno, non ci sono ancora molti dettagli, anzi sono in corso accertamenti approfonditi proprio perché non è molto chiara. L’impatto è avvenuto tra la moto condotta dalla vittima, una Triumph, e un furgone montacarichi, probabilmente mentre rientrava a casa dal lavoro. Solo gli ulteriori esami tecnici delle forze dell’ordine potranno eventualmente chiarire quanto è accaduto. La strada è rimasta chiusa per quasi tutto il pomeriggio.

Michele Garruto era molto conosciuto a Solaro, non solo in ambito lavorativo, ma anche in tutta la zona per la sua grande abilità professionale.