Incendio nello spartifraffico lungo la Ss 36: corsie chiuse per spegnere le fiamme e auto in coda

Altro pomeriggio di code lungo la Ss 36, sia direzione Nord che nella corsia verso Sud, all’altezza di Giussano. Il motivo, un incendio di sterpaglie che ha coinvolto lo spazio spartitraffico, rendendo inevitabile la chiusura del centro carreggiata. All’origine delle fiamme pare possa esserci stato un mozzicone di sigaretta, che con la complicità del caldo di questi giorni ha attecchito sulla vegetazione appena tagliata, nei giorni scorsi. Sui residui secchi delle potature, le fiamme hanno avuto vita facile per propagarsi e hanno costretto i Vigili del fuoco di Seregno a intervenire con un’autopompa per spegnere le fiamme e chiudere la corsia di sorpasso in direzione Lecco. In direzione Milano, a partire da Briosco, una pattuglia della Stradale di Monza ha cominciato a procedere in modalità safety car, fino ad arrivare alla zona interessata dall’incendio, dove è stata chiusa la corsia di sorpasso.

Lo spegnimento delle fiamme