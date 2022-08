Incendio in una mansarda a Bellusco: vigili del fuoco al lavoro fino all’alba

Vigili del fuoco al lavoro per oltre quattro ore nella notte a Bellusco per l’incendio di una mansarda. L’allarme è scattatto poco dopo la mezzanotte in via Ornago.

Incendio in una mansarda a Bellusco: sul posto soccorsi da Vimercate e Monza

Sul posto sono state inviate l’autopompa e l’autobotte del distaccamento di Vimercate, l’autopompa e l’autoscala del comando centrale di via Mauri a Monza che hanno lavorato a lungo, fino all’alba, per spegnere il rogo e mettere in sicurezza lo stabile.

Grande lo spavento, non si sono registrati feriti. Gli approfondimenti dei vigili del fuoco determineranno le cause.