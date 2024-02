Incendio in una camera della Rsa di Limbiate: “Quaranta ospiti fatti spostare a piano terra”

Un incendio è divampato nella serata di lunedì 26 febbraio a Limbiate, all’interno della Rsa Attanasio in via Trieste. L’allarme è scattato intorno alle 21 in una delle camere al primo piano, le cause sono in fase di accertamento. A quanto si apprende, non ci sarebbero feriti tra i 240 ospiti della struttura.

Incendio in una camera della Rsa di Limbiate: l’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto i vigili del fuoco di Monza e Brianza con due autoscale, due autopompe e due carri soccorso. Sul posto anche un funzionario tecnico al fine di coordinare le operazioni di soccorso. Tempestivo l’intervento del personale della Rsa e delle squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza: “Quaranta pazienti sono stati fatti scendere dal piano interessato al piano terra” dicono i vigili del fuoco. L’incendio ha interessato una camera singola.

Incendio in una camera della Rsa di Limbiate: fiamme circoscritte alla camera

I vigili del fuoco, hanno assistito una quarantina di pazienti, garantendo un rapido trasferimento in luoghi sicuri all’interno della struttura. Le fiamme sono state circoscritte alla sola camera interessata e non hanno coinvolto altre parti dell’edificio.

(* notizia aggiornata)