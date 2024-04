Incendio in un capannone a Bovisio, sette mezzi dei vigili del fuoco sul posto

Massiccio intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza a Bovisio Masciago, nel pomeriggio di martedì 2 aprile, in via Di Vittorio, per fare fronte a un incendio che ha interessato un capannone.

Incendio in un capannone di Bovisio, inviata anche un’ambulanza

Sul posto si sono portate squadre con due autopompe, altrettante autoscale, autobotti, un carro soccorso. Presente anche il funzionario di guardia a monitorare l’intervento. Trascorsa circa un’ora dall’allarme, l’incendio, comunicano dal Comando, “è sotto controllo”. Presente anche personale inviato dal 118. Non è dato sapere al momento se ci siano persone ferite o intossicate né le cause che hanno scatenato il rogo.