Incendio in un box condominiale a Bernareggio, provvidenziale intervento dei vigili del fuoco

Incendio senza fortunatamente conseguenze per persone nella mattinata di lunedì 25 novembre a Bernareggio, in via Michelangelo Buonarroti. Attorno alle 10 squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per un rogo che ha coinvolto un box all’interno di un contesto condominiale.

Sul posto si sono portati quattro mezzi, sue autopompe, da Monza e Lissone e l’autoscala e un’autobotte dalla sede centrale di Monza. Presenti anche le forze dell’ordine e personale AREU. L’incendio è stato prontamente estinto senza che coinvolgesse un’autovettura, parcheggiata nel box.