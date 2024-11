Incendio di un macchinario in una azienda di Albiate, rapido intervento dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco ad Albiate, in via San Carlo, nel primo mattino di lunedì 11 novembre per fare fronte a un incendio che ha interessato un macchinario di una azienda.



Le squadre del comando provinciale di Monza e Brianza si sono presentate sul posto poco dopo l’allarme, attorno alle 6.50, con due autopompe un carro soccorso, l’autoscala, un’autobotte. Presente anche il funzionario di guardia. Nonostante la presenza di una fitta coltre di fumo lo spegnimento è avvenuto rapidamente. Nessuno è rimasto coinvolto.