Incendio a Cesano Maderno: fiamme in un capannone

Sette squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza a Cesano Maderno venerdì 4 agosto per l’incendio di un capannone adibito a logistica. L’allarme è scattato intorno alle 13.45, sul posto uomini dai distaccamenti di Desio, Seregno, Bovisio Masciago, Lazzate e dalla centrale del Comando di Monza impegnati per ore con due autopompe, tre autobotti, l’autoscala e un carro soccorso. Alle 16 le fiamme non erano ancora spente.

