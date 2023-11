In Prefettura a Monza il via libera ai lavori alla sede della Polizia stradale di Arcore

Via libera ai lavori di adeguamento della sede della sottosezione della Polizia stradale di Arcore: mercoledì 29 novembre, in Prefettura, è stato stipulato un protocollo ad hoc per favorire l’avvio delle opere che “si sono rese necessarie dopo quasi un ventennio di operatività della struttura”. L’accordo coinvolge, oltre alla Prefettura, il Comune di Arcore – proprietario dell’immobile ed ente appaltante dei lavori – il Compartimento della Polizia stradale della Lombardia e la società ‘Milano Serravalle Milano-Tangenziali S.p.A.’, che contribuirà agli interventi.

Lavori alla sede della Polizia stradale di Arcore, dureranno circa un anno

Lo stesso protocollo – avallato anche dagli Organi centrali competenti – prevede che, durante il periodo dei lavori, che tra progettazione ed esecuzione richiederanno circa un anno, il personale della sottosezione di Arcore – che si occupa della vigilanza e controllo sulla A 52 -Tangenziale Nord di Milano e parte della A 51 – Tangenziale Est di Milano – potrà usufruire di altri alloggi messi a disposizione, in via temporanea, da parte del comune di Arcore.