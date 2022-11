In edicola con il Cittadino: 1 e 3 dicembre Top 500+ in omaggio e agenda 2023 (a pagamento)

Due iniziative speciali in arrivo con il Cittadino. Giovedì 1 dicembre e sabato 3 dicembre 2022 il giornale esce accompagnato dallo speciale Top 500+, in omaggio nel nuovo formato della rivista patinata. È la tradizionale classifica delle prime 800 aziende per fatturato di Monza e Brianza analizzata con interventi, approfondimenti e interviste. Top 500+ è realizzato in collaborazione con Assolombarda, Banco BPM e PwC.

Iniziativa il Cittadino Top 500+ e agenda 2023

Nelle stesse date al costo di 4,50 euro oltre il prezzo del giornale c’è la possibilità di avere l’agenda 2023, stampata da Bellavite. I dodici mesi del nuovo anno ripercorrono fatti di cronaca legati alla Brianza e raccontati dal Cittadino, accompagnati dal corredo fotografico studiato da Spazio Tazio con foto storiche della Monza a cavallo del ‘900.