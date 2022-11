In centro a Lissone il flash mob dei ragazzi della cooperativa La piramide di Arcore

Un po’ di vita in centro Lissone. Sabato 26 novembre nel piazza Libertà, via Sant’Antonio e via Loreto si sono animate con un flash mob dei ragazzi con disabilità del centro La vite, della cooperativa La piramide, di Arcore. Sulle note di Think di Aretha Franklin una decina di ragazzi del centro, alcune giovani ballerine della scuola di danza Il sogno, gli educatori e chi si è lasciato coinvolgere dalla felicità e dell’entusiasmo, hanno animato il centro cittadino.

Il flash mob dei ragazzi con disabilità a Lissone: segno di amicizia con Alessandro Ferrari (Ape Social store)

Una trasferta per i ragazzi del centro per suggellare l’amicizia con Alessandro Ferrari, titolare di Ape Social store. «C’è una bella collaborazione con Ape, per un percorso di tirocinio socializzante– spiega Zaira Caniato, educatrice del centro– che vede tre nostri ragazzi coinvolti nelle vesti di commessi. Lavoriamo all’interno della rete Tiki taka, la scuola di danza integrata è uno strumento importante per i ragazzi. Le realtà come Ape si mettono in gioco, Alessandro vede il valore di questo percorso inclusivo che è una sfida per tutti, visto che i nostri ragazzi sono tutti adulti e, per questo avvicinarli, al mondo del lavoro è importante. Crediamo nel valore sociale della disabilità e la loro presenza è un segno importante per la comunità». Musica, balli e tanta gioia hanno reso il cuore della città di Lissone vivo, musicale e coinvolgente per tutti.