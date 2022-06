Il sindaco Citterio in tour tra gli eventi di Giussano: “Sosteniamo la socialità”

Ha trascorso un tour tra i numerosi eventi di Robbiano, Giussano e Paina, il sindaco Marco Citterio, nello scorso fine settimana. Nel pomeriggio di sabato 25 giugno ha partecipato alle premiazioni del torneo promosso da Asd oratorio Robbiano in memoria di Virginio Ceppi e Alberto Frigerio, nei locali di via Alighieri a Robbiano. Il memorial di calcio era riservato alle categorie giovanili. Presenti i bambini di Asd Robbiano, Desiano e Ascot, che si sono classificati nell’ordine.

Il sindaco di Giussano in Villa per la premiazione della Miss

Di tutt’altro genere la premiazione di sabato sera a villa Sartirana, dove è stata proclamata miss Giussano, Sarah Bernardi, residente a Inverigo. Nella stessa serata, il primo cittadino ha portato il suo saluto al corpo musicale di Paina – Brugazzo che ha suonato nello slargo di via Corridoni, dove ha sottolineato l’importanza che gli eventi devono essere svolti i anche in luoghi differenti da quelli tradizionali. Nello slargo di via Corridoni erano presenti quasi 200 persone. E prima di notte, ha reso omaggio e salutato i volontari impegnati nei vari tornei serali, all’oratorio di Paina.

Domenica il sindaco Citterio ha salutato le ragazze del basket neopromosse

Domenica, il tour è proseguito da Robbiano dove ha salutato le ragazze del basket neo promosse in serie B, quindi si è recato all’oratorio di Robbiano dove ha cenato con giocatrici, dirigenti e allenatori. Infine, sempre nella serata di domenica 26 giugno, ha premiato le squadre vincitori della 12 ore di calcio organizzata dalla società sportiva dell’oratorio di Paina.

Il sindaco di Giussano Marco Citterio: “Sosteniamo la aggregazione sul territorio”

“L’amministrazione comunale – ha esordito il sindaco Marco Citterio– sostiene tutte le iniziative che hanno un carattere aggregativo e siano in grado di essere fonti di socialità per il nostro territorio. Ho partecipato al torneo promosso da Asd oratorio Robbiano in memoria di due persone indimenticabili per la frazione, ho visto un foltissimo pubblico che, come da tradizione, ha partecipato alla sfilata per l’elezione di miss Giussano. A Paina ho avuto modo di vedere il forte legame della comunità con il suo corpo musicale e con il proprio oratorio. Quattro eventi in una unica sera sostenuti dal comune in grado di aggregare complessivamente oltre 1.500 persone sono segnali del lavoro che si sta facendo per offrire momenti in cui ritrovarsi e mantenere saldi i legami relazionali. Il mio grazie va a tutte le persone, in particolare ai volontari, che offrono il loro tempo per gli altri“.

L’assessore di Giussano Sara Citterio: “La città è tornata ad animarsi”

Non da meno il parere dell’assessore alla cultura e sport, Sara Citterio: “tutte le associazioni locali sono finalmente tornate nelle condizioni di poter animare la città con le iniziative che realizzavano prima della pandemia da covid-19. Lo sport, la cultura e l’intrattenimento stanno animando in queste settimane tutte le frazioni e continueranno a farlo per tutta l’estate. Osservare tutta Giussano tornare a vivere è per noi un motivo di grande gioia e soddisfazione”.