Il Rotary Sedeca punta ad affiliare nuovi soci

Il vice presidente del Rotary Sedeca, Massimo Moscatelli, nella sede di Giussano, nell’ultima riunione ha offerto una relazione dedicata al potere della comunicazione e all’importanza dell’immagine nell’ottica della membership. Ha illustrato l’importanza di cosa e come comunicare da diversi punti di vista, voluta dal Rotary international per estendere il più possibile gli scopi del club, ma anche per dimostrare il suo valore nel continuo cambiamento in corso nelle comunità e l’impegno dei club che stanno trovando nuovo modi per adattarsi alle nuove sfide e allargare la base per accogliere nuovi soci.

Il Rotary Sedeca e gli obiettivi di Moscatelli

Moscatelli ha spiegato una serie di risorse per raggiungere gli obiettivi e verificare se il proprio club soddisfa le esigenze dei soci e rispecchia la comunità, ma anche come si possono tenere coinvolti i soci con delle migliori prassi, scoprire quando e perché i soci lasciano il club e sviluppare le strategie per tenerli coinvolti, ma anche incoraggiare i soci a farsi coinvolgere, riconoscere i soci per la loro dedizione e service al club, alla comunità. Accogliere i giovani professionisti nel Rotary è essenziale, ma anche le strategie per attrarre nuovi e qualificati soci, così come è necessario trovare suggerimenti e idee per determinare se l’affiliazione corrisponde alle loro esigenze e a quelle del club. Un altro aspetto che Massimo Moscatelli ha posto all’attenzione dei presenti è stato quello di celebrare insieme ai nuovi soci e sviluppare con loro un programma di orientamento tanto coinvolgerli sin dall’inizio con maggiore frequenza. E da ultimo creare una cultura di club inclusiva .