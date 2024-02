Il regista Soldini a Villasanta: obiettivo sulla violenza contro le donne

Il regista Silvio Soldini ospite il 6 febbraio di una serata all’Astrolabio dove presenterà il suo documentario “Un altro domani. Indagine sulla violenza nelle relazioni affettive”, scritto con Cristina Mainardi. L’appuntamento è alle 20.45 nel teatro di via Mameli. L’evento è organizzato e promosso dall’associazione Villasanta Civica (ingresso libero).

Il regista Soldini a Villasanta: presenta il documentario “Un altro domani”

Un film documentario per parlare di violenza ma anche stalking e molestie, sulle dinamiche psicologiche e socioculturali da cui trae origine la violenza, per imparare a riconoscerla fin dai primi segnali. Un lavoro che è un racconto a più voci, non solo le vittime ma anche gli autori delle violenze a tanti addetti ai lavori: dai magistrati agli avvocati, psicologi e terapeuti.

«È necessario coltivare e diffondere la cultura della prevenzione, in conformità ai più recenti strumenti giuridici come il Protocollo Zeus, che alle prime manifestazioni di violenza prevede l’ammonimento del soggetto maltrattante, mediante un provvedimento emesso dal questore, con contestuale previsione di un percorso di trattamento comportamentale», spiegano i promotori della serata.

Il regista Soldini a Villasanta: violenza sulla donne fisica e verbale

Al centro dell’indagine condotta da Soldini e Mainardi non solo la violenza fisica ma anche quella verbale, psicologica ed economica.