Il percorso post diploma di IFTS ideato da RoadJob

Un percorso post-diploma di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) sulla deformazione tecnica degli acciai, ideato da RoadJob è stato presentato, nella sua seconda edizione, giovedì 1 dicembre, presso il Palazzo delle Paure di Lecco alla presenza di tutti gli attori coinvolti nel progetto.. RoadJob è una non profit che comprende cinquanta tra aziende, enti di formazione e istituti tecnici del territorio di Como, Lecco, Monza Brianza e ha come missione la promozione delle discipline STEM e delle eccellenze industriali attraverso iniziative di orientamento, formazione e riqualificazione (www.roadjob.it). L’obiettivo del percorso port-diploma è la condivisione di conoscenze, esperienze e professionalità tra le migliori realtà formative e produttive del comparto meccanico per favorire formazione di qualità ai giovani studenti che hanno concluso il percorso studi superiore. on la presenza di tutti gli attori coinvolti nel progetto.

Il presidente RoadJob: “L’obiettivo è allargare il bacino di studenti di area tecnica”

«Per il 2023/2024 il nostro obiettivo è quello di allargare il bacino di studenti di area tecnica per arrivare a coinvolgere tutto il territorio nazionale – ha affermato Primo Mauri, Presidente di Roadjob – abbiamo già iniziato a farlo con la prima edizione, che vede la presenza di ragazze e ragazzi di Lecco e provincia ma anche giovani provenienti da altre regioni d’Italia, che si sono appositamente trasferiti in Regione Lombardia».

Percorso post diploma RoadJob, le scuole già coinvolte

Come per la prima edizione, anche per il prossimo anno il percorso IFTS vedrà il coinvolgimento dei più prestigiosi istituti scolastici del territorio di Lecco (I.I.S. P.A. Fiocchi, capofila, I.I.S. Badoni la cui dirigente scolastica Luisa Zuccoli ha rimarcato la «necessità di coinvolgere il mondo femminile nella formazione tecnica», I.I.S. Marco Polo di Colico (LC), LIUC Università Cattaneo di Castellanza (VA) il cui ricercatore in Politica Economica Niccolò Comerio ha posto l’accento sulla«competizione con territori adiacenti, il Canton Ticino per la retribuzione e la provincia di Milano», e il più grande ente di formazione lombardo Enaip Lombardia). «Il risultato di questa sinergia è un corso nuovo, un percorso aperto che amplia e completa l’offerta formativa del territorio nella direzione richiesta dalle aziende – ha spiegato Gianluca Mandanici, Dirigente Scolastico del I.I.S. P.A. Fiocchi di Lecco. 1.000 ore di formazione divise tra moduli teorici (450 ore) e moduli pratici “on the job” (550 ore) per l’acquisizione del titolo di studio, a cui vanno ad aggiungersi 700 ore di lavoro in apprendistato retribuite dall’azienda, per un totale di circa 1.700 ore di formazione.

Primo Mauri, presidente di RoadJob

Percorso post diploma RoadJob, la parola alle aziende

Luca Panzeri, Ad di Panzeri, si è mostrato particolarmente soddisfatto di questa esperienza: «Lo scorso novembre la prima classe del corso IFTS ha iniziato la formazione in aula e sul campo presso gli stabilimenti produttivi delle aziende promotrici del progetto: abbiamo trovato dei ragazzi preparati, motivati e in grado di portare buone idee in azienda». La volontà infatti è quella di venire incontro alle aspettative professionali delle aziende del distretto metalmeccanico lecchese, alla costante ricerca di personale qualificato, allargando il campo a tutto il territorio nazionale; per questo è fondamentale il dialogo e confronto continuo tra RoadJob e le migliori realtà del settore. Tra queste Caleotto Spa del Gruppo Feralpi; il suo AD, Edoardo Zanardelli, ha dichiarato: «La vera sfida è formare, valorizzare e riuscire a trattenere i talenti, creando sinergie con il territorio di riferimento, in un’ottica di sostenibilità sociale dell’impresa». Sulla stessa lunghezza d’onda Mauro Califano, HR Director di Rodacciai, tra le aziende promotrici: «Sul nostro territorio c’è sostanzialmente piena occupazione, dunque ancora più difficile trovare figure pronte. Abbiamo l’esigenza che nel momento in cui si riparte si abbiano le risorse valide e per trovarle sentivamo l’esigenza di uscire fuori dalle mura dell’azienda e unire le forze del territorio per creare ricchezza, condivisione, da cui si generano opportunità».

Percorso post diploma RoadJob, le figure istituzionali presenti

Marco Onofri, vice presidente di RoadJob, si è soffermato sulla specificità di RoadJob: «Tutte le attività nascono dal confronto: tavoli tematici, trainati dalle aziende, e che hanno la grande ricchezza di coinvolgere gli stakeholder sui temi della formazione, dell’orientamento e del lavoro: scuole medie e scuole superiori, istituzioni, agenzie per il lavoro, enti di formazione..». Presenti all’evento anche figure istituzionali tra cui Alessandra Durante, Assessora alla Famiglia, Giovani e Comunicazione, Carlo Malugani, Consigliere Provincia di Lecco, e Raffaele Cesana, Referente PCTO e Orientamento UST Lecco, per suggellare l’importanza dell’iniziativa in un territorio dove la metalmeccanica è una tradizione più che solida.