Il Pd di Vimercate cambia segretario, arriva Boccoli

Cambio della guardia alla guida del Pd locale di Vimercate. Dopo le dimissioni del segretario uscente Francesca Crippa, è stato nominato ad interim Corrado Boccoli altra figura storica tra i democratici con esperienze da assessore e vicesindaco durante il secondo mandato di Paolo Brambilla.

Il Pd di Vimercate e Boccoli onorato per il nuovo incarico

Corrado Boccoli

“Sono assolutamente onorato per la fiducia riposta in me dal direttivo in questa che per noi è una fase congressuale – ha affermato Boccoli -. Per quanto riguarda il Pd in generale apprezzo molto questo spirito di contaminazione e apertura verso gli altri, tanto che la settimana scorsa il nostro circolo ha tenuto un’assemblea pubblica anche per i non iscritti” Tra l’altro il Pd a Vimercate resta da diversi anni il primo partito della città tanto che il neo segretario si è detto pronto “mettermi all’ascolto con umiltà e responsabilità. Siamo anche molto soddisfatti di come l’amministrazione Cereda si sta muovendo ricucendo un rapporto con le associazioni e riattivando tanti servizi. L’obiettivo resta quello di coinvolgere e rendere protagonisti i nostri cittadini,. Poi non dimentichiamo anche l’ottimo lavoro di reperimento di risorse attraverso i bandi Pnrr di quest’ultimo periodo”