Il monzese Simone Zanotti alla guida del gruppo Giovani imprenditori di Apa Confartigianato Imprese

Non ha davanti un compito facile. Perché il suo predecessore Francesco Figini, partito con una base associativa di soli cinque membri, in quattro anni di mandato ha portato il Gruppo Giovani Imprenditori di APA Confartigianato Imprese ad avere 35 componenti. In pratica, il neo presidente Simone Zanotti è atteso da una sfida impegnativa. Figini, 36 anni, di Cesano Maderno, è titolare di un’impresa che progetta e realizza arredamenti su misura. «Francesco e la sua squadra – commenta il presidente di Apa Giovanni Mantegazza – hanno fatto un gran lavoro».

«Siamo partiti nel 2020 – spiega Figini – nel mezzo dell’emergenza Covid e ovviamente non è stato facile. Poi abbiamo puntato anche sulle visite nelle scuole medie e superiori. Vogliamo far vedere agli studenti come si sia evoluto l’artigianato».

Il monzese Simone Zanotti neo presidente Giovani Apa: ingegnere, ha una azienda nel capoluogo brianzolo

L’ennesima conferma viene anche dall’attività del suo successore. Monzese, classe 1989, Zanotti è amministratore unico dell’azienda 3D Store Monza Srl. Dopo il diploma da geometra conseguito al Mosé Bianchi di Monza e gli studi in ingegneria edile al Politecnico di Milano, nel settembre del 2014 ha l’intuizione di acquistare la sua prima stampante 3D a filamento. Nel 2015 fonda la sua prima società di stampa 3D con sede a Lissone, conquistando anche il Truciolo d’Oro per l’innovazione nel 2017. Nel gennaio 2018 fonda l’attuale società 3D Store Monza Srl,. Con la nuova azienda vende stampanti 3D e consumabili, ma soprattutto produce prototipi, manufatti artistici e produzioni in serie per clienti di ogni settore (dall’alta moda all’automotive, dall’aerospaziale all’arredamento, dal medicale all’illuminotecnica e altro ancora). Nello scorso marzo si sposta negli attuali spazi di via Monte Grappa 4/B, a Monza. Il suo socio è il coetaneo Fabrizio Scalco.

Zanotti: “Bisogna andare nelle scuole a spiegare che gli artigiani non sono più quelli di una volta”

«Penso sia sempre fondamentale – precisa Zanotti – andare negli istituti scolastici per far capire ai giovani come gli artigiani attuali non siano più quelli di una volta, che lavoravano il legno in bottega con lo scalpello».La nuova giunta è composta, oltre che da Zanotti, dal vice presidente vicario Andrea Paolillo (Materie Plastiche Paolillo, Paderno Dugnano), dalla vice presidente Alessandra Marrazzo (Marilyn By Marrazzo, Milano), e da Fabio Chiapponi (Diakron Snc. Monza), Paolo Amoruso, (Serramenti Amoruso, Cesano Maderno), Marco Alfano (Flex Style, Biassono), Veronica Chambi (Chambi Srl., Cinisello Balsamo), Michela Monti (F.P. Proserpio, Lentate sul Seveso) e Francesca Risoluto (Anna Monti Srl. Meda).